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|Двух подростков подозревают в убийстве школьницы
|Скандалы и ЧП Главные новости
|31.01.2017 12:55
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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Как установили следователи, школьница ушла из дома 29 января. Родители забили тревогу только на следующий день, сообщив об исчезновении дочери в полицию.
Вскоре были задержаны двое подростков, вероятно, причастные к исчезновению и убийству девочки. Ими оказались 15-летний одноклассник убитой, а также его 17-летний двоюродный брат.
Сейчас задержанные дают показания. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз, в том числе и с биологическими образцами подозреваемых.
Фото: архив СК РФ
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