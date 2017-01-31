Двух подростков подозревают в убийстве школьницы



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю, вечером 30 января в городе Хилке сотрудники полиции обнаружили тело 15-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как установили следователи, школьница ушла из дома 29 января. Родители забили тревогу только на следующий день, сообщив об исчезновении дочери в полицию.

Вскоре были задержаны двое подростков, вероятно, причастные к исчезновению и убийству девочки. Ими оказались 15-летний одноклассник убитой, а также его 17-летний двоюродный брат.

Сейчас задержанные дают показания. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз, в том числе и с биологическими образцами подозреваемых.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ