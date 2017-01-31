Под Волгоградом 24-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу

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|31.01.2017 13:42
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По версии следователей, обвиняемый в июле и октябре 2016 года изнасиловал 11-летнюю дочь своей гражданской жены.
Мужчина совершал преступления в состоянии алкогольном опьянения, когда оставался с девочкой наедине. Школьница долгое время никому не рассказывала об этом, так как не осознавала происходящее из-за своего возраста и лёгкой умственной отсталости.
Однако поведение девочки с тех пор изменилось, что не могла не заметить мать. Лишь в декабре матери и родному отцу удалось вывести девочку на откровенный разговор и узнать, что с их ребёнком вытворял насильник.
Женщина тут же сообщила о случившемся в полицию. Оперативники провели несколько экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую в отношении обвиняемого и ребёнка.
В итоге у правоохранительных органов собралось достаточно доказательств совершённого преступления, несмотря на отрицание задержанного своей вины.
Фото: архив СК РФ
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