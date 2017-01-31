Под Волгоградом 24-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, 24-летний мужчина обвиняется в преступлении по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием её беспомощного состояния»), п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей»).

По версии следователей, обвиняемый в июле и октябре 2016 года изнасиловал 11-летнюю дочь своей гражданской жены.

Мужчина совершал преступления в состоянии алкогольном опьянения, когда оставался с девочкой наедине. Школьница долгое время никому не рассказывала об этом, так как не осознавала происходящее из-за своего возраста и лёгкой умственной отсталости.

Однако поведение девочки с тех пор изменилось, что не могла не заметить мать. Лишь в декабре матери и родному отцу удалось вывести девочку на откровенный разговор и узнать, что с их ребёнком вытворял насильник.

Женщина тут же сообщила о случившемся в полицию. Оперативники провели несколько экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую в отношении обвиняемого и ребёнка.

В итоге у правоохранительных органов собралось достаточно доказательств совершённого преступления, несмотря на отрицание задержанного своей вины.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ