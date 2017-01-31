Пьяный камышанин «заминировал» дом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
31.01.2017 14:37

Пьяный камышанин «заминировал» дом

Сотрудники полиции Камышина задержали 40-летнего мужчину, который, напившись 30 января, сообщил в полицию о минировании дома.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером в 21:15 в дежурную часть позвонил мужчина и рассказал, что один из многоквартирных домов в городе заминирован.

По данному факту на место происшествия выехала группа полицейских, взрывотехников и кинологов с собакой. При тщательном обследовании дома подозрительных предметов найдено не было.

Зато был найден шутник. Им оказался житель этого дома, ранее судимый и работающий вахтовым методом в столице 40-летний мужчина. В момент задержания мужчина был пьян.

«Минёр», видимо, наивно полагал, что его шутка будет иметь грандиозный успех, а вымышленное имя, которое он назвал при сообщении о минировании, позволит ему остаться безнаказанным.

Под давлением доказательств камышанин сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Неудавшемуся шутнику грозит срок до трёх лет.


Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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