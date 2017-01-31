Пьяный камышанин «заминировал» дом

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|31.01.2017 14:37
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По данному факту на место происшествия выехала группа полицейских, взрывотехников и кинологов с собакой. При тщательном обследовании дома подозрительных предметов найдено не было.
Зато был найден шутник. Им оказался житель этого дома, ранее судимый и работающий вахтовым методом в столице 40-летний мужчина. В момент задержания мужчина был пьян.
«Минёр», видимо, наивно полагал, что его шутка будет иметь грандиозный успех, а вымышленное имя, которое он назвал при сообщении о минировании, позволит ему остаться безнаказанным.
Под давлением доказательств камышанин сознался в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Неудавшемуся шутнику грозит срок до трёх лет.
Фото: архив МВД РФ
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