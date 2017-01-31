В центре Волгограда задержан наркодилер

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|31.01.2017 15:58
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В один из отделов волгоградского МВД обратился местный житель. Он сообщил, что в Тракторозаводском районе города живет 25-летний сбытчик синтетических наркотиков.
Сегодня в ходе проведения оперативный мероприятий молодого человека удалось задержать. Полиция поймала волгоградца у дома по проспекту Ленина, когда он собирался спрятать очередную "закладку".
При задержании у наркодилера было обнаружено 7 полиэтиленовых пакетов с наркотиком общим весом в 50 грамм.
На данный момент в отношении сбытчика возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей. За распространение синтетического яда ему грозит до 12 лет лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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