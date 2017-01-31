Студент сплясал зажигательный танец над Вечным огнём

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|31.01.2017 16:07
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», приседания и активные выпады руками и ногами под зажигательную музыку устроил студент первого курса Егор Л. на памятнике в подсмосковном городе Орехово-Зуево.
Молодой человек выбрал в качестве танцпола памятную плиту. А его пляски происходят прямо у священного пламени. Во время танца Егор очень радуется, видимо, своему мастерству, а за кадром слышен одобрительные смех его подруги, снявшей инцидент на видеокамеру.
Затем Алина З. опубликовала ролик на своей странице в Instagram, что вызвало волну негодования у пользователей. Вскоре видео было удалено.
- У нас законом запрещено на улице танцевать чтоли? - написал Леонид К.
- Прямого вреда в танце ни для кого нет. Следовательно, не стоило этому давать такой резонанс. Имеются проблемы посерьёзнее, чем танцующий подросток, - уверен Алексей Р.
- Где ему танцевать в Орехово-Зуево ? Там, где надо заплатить сначала тыщёнку? Никаких площадок нет, ничего бесплатного нет, им идти просто некуда, сидят в торговых центрах и подъездах, идти не куда..... А за деньги каждый день не походишь! - возмутился Никита И.
- Посмотрела видео несколько раз, да, ребятам нужно было подумать, прежде чем устраивать танцы, а уж тем более выкладывать в сеть. Но вот не усмотрела я злого умысла и глумления над памятником. Да, объяснить, "поругать", но не так же... чуть ли не до уголовного дела,- от метила Наталия Ш.
Впрочем, большинство пользователей всё же осудили зажигательные пляски первокурсника. А следователи Орехово-Зуево тем временем организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: социальные сети
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