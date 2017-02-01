В Волгограде задержали 61-летнего мужчину с 1 кг марихуаны Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.02.2017 09:57

В Волгограде задержали 61-летнего мужчину с 1 кг марихуаны

Подозреваемый в сбыте наркотиков был задержан полицейскими в Тракторозаводском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с оперативниками отдела полиции №1 Тракторозаводского района задержали 61-летнего местного жителя. Мужчина планировал сбыть растительный наркотик.

В ходе обыска в квартире задержанного полицейские изъяли 10 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения. Общая масса изъятого составила свыше 1 кг. Была проведена экспертиза, которая показала, что в пакетах находилась марихуана.

Задержанный рассказал, что наркотик он приобретал для дальней реализации на территории Волгоградской области.

В отношении 61-летнего волгоградца за сбыт и хранение наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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