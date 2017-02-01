Волгоградцы покидают регион
Согласно статистическим данным, за 2016 год Волгоградскую область в поисках лучшей жизни покинуло бо....
Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца
Бывший депутат госдумы от Волгоградской области и глава регионального отделения «Справедливая Россия....
|Инспектор разрешил сливать опасные отходы за взятку
|Скандалы и ЧП Волгоград
|01.02.2017 10:05
|
Следователи считают, что 23 ноября 2016 года камышинский инспектор обнаружил, как один из местных жителей вывозит на личном авто канализационные отходы без необходимых документов.
Инспектор оформил в отношении нарушителя административный протокол и предложил ему «сотрудничество». В следующий раз, если нарушитель захочет продолжить свои противозаконные дела, инспектор закроет на это глаза за 20 тысяч рублей.
Через неделю инспектор получил от нарушителя взятку, однако после передачи денег был сразу задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.
Против взяточника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»). В процессе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину.
Лилия Финько
Фото: архив СК РФ
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:46
В России приняли решение повысить пенсионный возраст
-
10:37
На пешеходном переходе сбили ребёнка
-
10:05
Инспектор разрешил сливать опасные отходы за взятку
-
09:57
В Волгограде задержали 61-летнего мужчину с 1 кг марихуаны
-
09:44
В Волгограде появились первые законные коллекторы
-
09:04
С 1 февраля россияне получили право на "дальневосточный гектар"
-
04:11
Ласина Траоре покинул ЦСКА
-
02:57
Новак Джокович подвез Медведева на личном самолете
-
01:31
Николай Писарев ушел из РФС
-
31.01.2017 22:02
Судебные тяжбы «Химпрома» оставили работников без зарплат
-
31.01.2017 19:06
Что сулит закон об изъятии единственного жилья у должников?
-
31.01.2017 18:15
2 февраля в Волгограде пройдет ряд памятных мероприятий
-
31.01.2017 16:37
Неделя до ЕГЭ. 7 февраля – «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
-
31.01.2017 16:35
"Беги или умри": новое опасное увлечение подростков
Самое читаемое
-
10:37
На пешеходном переходе сбили ребёнка
-
10:05
Инспектор разрешил сливать опасные отходы за взятку
-
09:57
В Волгограде задержали 61-летнего мужчину с 1 кг марихуаны
-
31.01.2017 16:07
Студент сплясал зажигательный танец над Вечным огнём
-
31.01.2017 15:58
В центре Волгограда задержан наркодилер
-
31.01.2017 14:37
Пьяный камышанин «заминировал» дом
-
31.01.2017 13:42
Под Волгоградом 24-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу
Последние комментарии
-
Волгоградские текстильные и швейные предприятия показывают положительную динамику роста производства
-
Вакансий на вышеуказанных предприятиях нет. Есть только в "Газпроме", квотируемое - з.пл. 17600 рупий. >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Я как раз вначале 2016 года и свалил! А что там делать? Смотреть как всё растаскивают? Депутаты ничего ... >>
-
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Светлого времени вечером после работы летом катастрофически не хватает. Это тем кто с детьми гуляет ... >>
-
-
Генпрокурор РФ прокомментировал доходы гендиректора "Почты России"
-
Просто ужас!!! Такое расхождение в зарплатах,в СССР такого не было. За такое бы посадили. >>
-
-
Депутаты Госдумы от Волгоградского региона заняли последние места рейтинга
-
Ирина Гусева - бездарный политик и еще более никчемный хозяйственник. Волгоградцы не могут вспомнить ... >>
-
-
На обновление Мамаева кургана выделили 2 миллиарда рублей
-
деньги выделенные на ремонт мамаева кургана рвзворуют- это я вам говорю м-р советской милиции ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Очень переживаю за этого малыша , неужели нельзя не наказывать женщину , воспитывающую ребенка два ... >>
-
-
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
-
Задолбали своим Трампом! Экономика России в ж... >>
-