

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, инспектора задержали после первой взятки.

Следователи считают, что 23 ноября 2016 года камышинский инспектор обнаружил, как один из местных жителей вывозит на личном авто канализационные отходы без необходимых документов.

Инспектор оформил в отношении нарушителя административный протокол и предложил ему «сотрудничество». В следующий раз, если нарушитель захочет продолжить свои противозаконные дела, инспектор закроет на это глаза за 20 тысяч рублей.

Через неделю инспектор получил от нарушителя взятку, однако после передачи денег был сразу задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Против взяточника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»). В процессе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину.





Лилия Финько

Фото: архив СК РФ