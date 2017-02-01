На пешеходном переходе сбили ребёнка



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 44-летняя женщина за рулём «Audi Q5» ехала по ул. Александрова в сторону ул. Пушкина.

Напротив дома № 28 по ул.Александрова автоледи не пропустила 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила её.

В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту случившегося организована проверка.





Лилия Финько