На пешеходном переходе сбили ребёнка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.02.2017 10:37

На пешеходном переходе сбили ребёнка

ДТП, в результате которого школьница получила серьёзные травмы, произошло в Волжском 31 января в 09:15.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 44-летняя женщина за рулём «Audi Q5» ехала по ул. Александрова в сторону ул. Пушкина.

Напротив дома № 28 по ул.Александрова автоледи не пропустила 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила её.

В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту случившегося организована проверка.

Лилия Финько

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