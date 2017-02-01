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|На пешеходном переходе сбили ребёнка
|Скандалы и ЧП Волгоград
|01.02.2017 10:37
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Напротив дома № 28 по ул.Александрова автоледи не пропустила 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила её.
В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу.
По факту случившегося организована проверка.
Лилия Финько
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