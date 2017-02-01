В Волгограде при обрушении здания на территории завода погиб мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.02.2017 12:06

В Волгограде при обрушении здания на территории завода погиб мужчина

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели неизвестного мужчины в Красноармейском районе.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, вечером 31 января в поселке Мачтозавод города Волгограда было обнаружено тело неизвестного мужчины. По данному факту следственный отдел по Красноармейскому району регионального СУ СКР организовал доследственную проверку.

- По предварительным данным, мужчина погиб в результате обрушения заброшенного строения. Ранее здесь располагалась столовая. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены два молотка, металлическая пила и сумка. Скорее всего вещи принадлежали погибшему. В связи с этим следствие предполагает, что трагедия произошла в тот момент, когда мужчина самовольно разбирал аварийное здание на стройматериалы, - рассказала информагентству старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Мужчина оказался под завалами в результате обрушения бетонных конструкций. Его тело уже извлекли из-под обломков с помощью тяжелой специальной техники.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Процессуально решение будет принято по результатам проверки.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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