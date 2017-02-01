Под Волгоградом хулиганы обокрали аптеку

28 января в полицию Палласовского района обратился 53-летний предприниматель. Он сообщил, что из кассы его аптеки пропали денежные средства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

Оказалось, что в аптеку путем отжатия пластикового окна проникли трое молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет. Один из них ранее уже имел судимость. Общая сумма украденного составила около 23 тысяч рублей.

В результате в отношении приятелей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress