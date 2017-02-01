Под Волгоградом хулиганы обокрали аптеку Печать
Скандалы и ЧП
01.02.2017 12:45

Под Волгоградом хулиганы обокрали аптеку

Чтобы проникнуть в помещение три молодых человека сломали пластиковое окно. Теперь за похищенные 20 тысяч им грозит до 5 лет тюрьмы.

28 января в полицию Палласовского района обратился 53-летний предприниматель. Он сообщил, что из кассы его аптеки пропали денежные средства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

Оказалось, что в аптеку путем отжатия пластикового окна проникли трое молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет. Один из них ранее уже имел судимость. Общая сумма украденного составила около 23 тысяч рублей.

В результате в отношении приятелей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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