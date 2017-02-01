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|Под Волгоградом хулиганы обокрали аптеку
|Скандалы и ЧП
|01.02.2017 12:45
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28 января в полицию Палласовского района обратился 53-летний предприниматель. Он сообщил, что из кассы его аптеки пропали денежные средства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать злоумышленников.
Оказалось, что в аптеку путем отжатия пластикового окна проникли трое молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет. Один из них ранее уже имел судимость. Общая сумма украденного составила около 23 тысяч рублей.
В результате в отношении приятелей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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