Наркоман взял школьницу в заложники



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД по Омской области, сегодня, 1 февраля, около 10:00 в полицию позвонила девочка.

Школьница рассказала, что в их доме находится незнакомый мужчина, угрожающий её ножом. При этом дежурный полиции услышал на фоне разговора крики преступника с требованием передать ему героин.

На место происшествия прибыла группа полицейских с коллегами из регионального управления Росгвардии.

Как оказалось, мужчина ворвался в частный дом, где в этот момент находилась девочка и её бабушка. Последней удалось выбежать на улицу, а девочка была взята преступником в заложники. Удерживая нож у шеи заложницы, мужчина требовал достать ему героин.

При передачи врачом шприца наркоману, полицейским удалось освободить девочку, а преступника обезвредить.

«В настоящее время с освобождённой девочкой и её бабушкой работают психологи УМВД России по Омской области. Задержанный доставлен в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску. Установлена его личность – это житель Омской области 1975 г.р., ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Российской Федерации («Захват заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).





Лилия Финько

Фото: УМВД России по Омской области