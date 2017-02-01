Наркоман взял школьницу в заложники

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|01.02.2017 13:22
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Школьница рассказала, что в их доме находится незнакомый мужчина, угрожающий её ножом. При этом дежурный полиции услышал на фоне разговора крики преступника с требованием передать ему героин.
На место происшествия прибыла группа полицейских с коллегами из регионального управления Росгвардии.
Как оказалось, мужчина ворвался в частный дом, где в этот момент находилась девочка и её бабушка. Последней удалось выбежать на улицу, а девочка была взята преступником в заложники. Удерживая нож у шеи заложницы, мужчина требовал достать ему героин.
При передачи врачом шприца наркоману, полицейским удалось освободить девочку, а преступника обезвредить.
«В настоящее время с освобождённой девочкой и её бабушкой работают психологи УМВД России по Омской области. Задержанный доставлен в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску. Установлена его личность – это житель Омской области 1975 г.р., ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Российской Федерации («Захват заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
Лилия Финько
Фото: УМВД России по Омской области
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