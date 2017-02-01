Ясновидица «спасла» семью от алкоголизма за 900 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.02.2017 15:04

Ясновидица «спасла» семью от алкоголизма за 900 тысяч рублей

Мошенница заявила о губительной порче, из-за которой «тонули» в алкогольной бездне муж и сын клиентки. Спасение «утопающих» стоило 900 тысяч рублей.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на днях в полицию обратилась 55-летняя жительница Тракторозаводского района Волгограда.

Несчастная женщина поведала, как лишилась денег из-за мошенницы. Устав от алкоголизма, которым страдали её муж и сын, волгоградка решила обратиться к экстрасенсам. Она позвонила на «горячую линию» службы экстрасенсов и рассказала о семейном горе.

На том конце телефона уверенно заявили о порче. Ясноводица пообещала спасти семью за денежное вознаграждение в 900 тысяч рублей. Женщина не раздумывая перевела деньги на указанный счёт, однако муж и сын пить не перестали.

Поняв, что стала жертвой мошенников, волгоградка обратилась в полицию.

«По всем фактам мошеннических действия сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание преступников», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгограду.


Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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