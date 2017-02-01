В Волжском вынесли приговор электросварщику, случайно убившему клиента Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.02.2017 15:11

В Волжском вынесли приговор электросварщику, случайно убившему клиента

Волжский городской суд вынес приговор рабочему, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе суда, житель города Волжского оказывал частные услуги по производству электросварочных работ. При этом у мужчины были соответствующее профобразование и опыт.

К волжанину обратился клиент с просьбой отремонтировать топливный бак на грузовике. Сварщик, находясь в полной защитной экипировке, взялся за работу. Заказчик отошел в сторонку и принялся ждать окончание выполнения работ.

Во время сварочных работ в баке от нагревания паров солярки произошел взрыв. Ударная волна была такой силы, что поразила стоявшего неподалеку заказчика. Мужчина получил многочисленные термические ожоги и был экстренно госпитализирован. Однако спасти его не удалось. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице, несмотря на оказанную ему в полном объеме медицинскую помощь.

В суде пояснили, что рабочий не убедился в отсутствии в непосредственной близости от места производства электросварки людей и это привело к трагедии.

"Приговором суда Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 3 месяца с возложением на него определенных ограничений, - говорится в сообщении суда.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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