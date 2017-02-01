Водитель за смерть пешехода отделался годом колонии-поселения Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.02.2017 16:00

Водитель за смерть пешехода отделался годом колонии-поселения

Волжанину вынесли приговор за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Волжского городского суда, летом 2016 года, не заметив на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек, и пренебрегая действиями другого водителя, управляющего автомобилем и притормозившего перед пешеходным переходом, пропуская их, волжанин сбил двоих мужчин. Впоследствии один из них от полученных травм скончался.

Приговором суда жителю города Волжского назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении. Кроме того, его лишили прав на управление транспортными средствами сроком на 2 года и в пользу дочери погибшего с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что приговор суда был обжалован потерпевшей в апелляционном порядке, однако судом апелляционной инстанции был оставлен без изменения.

Надира Коннова

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