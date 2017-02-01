ДТП в Новой Москве унесло жизни 9 человек Печать
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01.02.2017 17:17

ДТП в Новой Москве унесло жизни 9 человек

Девять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Новой Москве.

Как стало известно "СоцИнформБюро", жуткая авария произошла днем на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино. Там столкнулись "УАЗ" и Toyota.

После столкновения двух машин одна из них загорелась. Пожар удалось потушить. Спасатели пытаются деблокировать находящихся внутри людей. Сколько их – пока неясно.

ДТП в Новой Москве унесло жизни 9 человек

В настоящее время на месте происшествия работают четыре подразделения спасателей. Для эвакуации пострадавших уже вылетели два спасательных вертолета.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя "Тойоты". Японская иномарка ехала по Варшавскому шоссе в сторону области и на 33-м километре трассы, по неустановленным пока причинам, выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем УАЗ.

Окончательно причины и обстоятельства аварии следователям только предстоит установить.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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