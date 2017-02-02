В Котово при пожаре погиб мужчина Печать
Скандалы и ЧП
02.02.2017 09:27

В Котово при пожаре погиб мужчина

Причиной возгорания стала неисправность дымохода печи. В результате пожар быстро охватил всю площадь дома.

1 февраля около 20.00 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в городе Котово на улице Мира.

Прибывшая на место происшествия 43-я пожарно-спасательная бригада обнаружила, что пламя охватило дом уже полностью.

Ликвидировать возгорание удалось спустя полчаса. На месте пожара был обнаружен погибший 46-летний мужчина.

Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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