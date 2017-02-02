В Волгоградской области задержан ростовчанин при передачи полумиллионной взятки полицейскому

Житель Ростовской области занимался оптовой скупкой различных товаров. С помощью электронного прибора при взвешивании грузовых автомобилей он искусственно занижал их вес на десятки тонн. Получалось, что товар оплачивался за минусом этого "неучтенного" веса. В отношении мужчины, уличенного в мошеннических действиях, в производстве оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чернышковскому району находился материал проверки. Злоумышленник решил "договориться" с полицейским. Свою свободу мужчина оценил в полмиллиона рублей.

- 31 января 2017 года ростовчанин был задержан при передачи полицейскому суммы в размере полмиллиона рублей. В ходе допроса взяткодатель сразу же признал свою вину в содеянном, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении жителя Ростовской области меры пресечения. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова

ФОТО: СК России