В Волгоградской области задержан ростовчанин при передачи полумиллионной взятки полицейскому Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.02.2017 09:30

В Волгоградской области задержан ростовчанин при передачи полумиллионной взятки полицейскому

Суровикинский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Ростовской области. Мужчина подозревается в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Житель Ростовской области занимался оптовой скупкой различных товаров. С помощью электронного прибора при взвешивании грузовых автомобилей он искусственно занижал их вес на десятки тонн. Получалось, что товар оплачивался за минусом этого "неучтенного" веса. В отношении мужчины, уличенного в мошеннических действиях, в производстве оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чернышковскому району находился материал проверки. Злоумышленник решил "договориться" с полицейским. Свою свободу мужчина оценил в полмиллиона рублей.

- 31 января 2017 года ростовчанин был задержан при передачи полицейскому суммы в размере полмиллиона рублей. В ходе допроса взяткодатель сразу же признал свою вину в содеянном, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении жителя Ростовской области меры пресечения. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru