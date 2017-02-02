В центре Волгограда иномарка сбила двух пешеходов Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.02.2017 10:04

В центре Волгограда иномарка сбила двух пешеходов

Автомобилист не уступил дорогу двум пешеходам, переходившим по «зебре».


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 08:15 61-летний мужчина за рулём «Volkswagen Jetta» следовал по ул. Коммунистическая в сторону ул. 13-я Гвардейская.

Напротив дома № 36 водитель, не сбавляя скорости, сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часто по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

По факту случившегося проводится проверка.

Лилия Финько

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