В центре Волгограда иномарка сбила двух пешеходов



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 08:15 61-летний мужчина за рулём «Volkswagen Jetta» следовал по ул. Коммунистическая в сторону ул. 13-я Гвардейская.

Напротив дома № 36 водитель, не сбавляя скорости, сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часто по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

По факту случившегося проводится проверка.





Лилия Финько