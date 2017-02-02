Под Волгоградом задержали банду вымогателей Печать
Скандалы и ЧП
02.02.2017 10:18

Под Волгоградом задержали банду вымогателей

Четверо жителей Камышина запугивали людей, угрожали оружием и физической расправой, прокалывали шины автомобилей.

В рамках оперативно-разыскных мероприятия сотрудники уголовного розыска Камышинского МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в вымогательстве.

По версии следствия, четверо ранее судимых мужчин в возрасте от 32 до 57 лет долгое время занимались вымогательством денег у двоих местных жителей.

Члены преступной группы часто названивали потерпевшим, угрожали оружием и физической расправой, портили автомобили.

В ходе обысков полиция изъяла у банды травматическое оружие, самодельные ножи, охотничье ружье, патроны, бейсбольные биты, балаклавы, 12 мобильных телефонов, сим-карты. Также у подозреваемых были найдены добытые преступным путем деньги и автомобиль.

В доме одного из преступников полиция обнаружила 1,5 килограмм растительного наркотика.

В отношении камышан сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

- В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных, а также других потерпевших от их противоправной деятельности. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному – в виде подписки о невыезде, - сообщает официальный МВД России Ирина Волк.

Юлия Соболева
Фото: МВД России

Под Волгоградом задержали банду вымогателей

Под Волгоградом задержали банду вымогателей

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