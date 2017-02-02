Найдено тело мальчика, пропавшего в ямальской тундре Печать
Скандалы и ЧП
02.02.2017 15:53

Найдено тело мальчика, пропавшего в ямальской тундре

Сотрудники следственного-оперативной группы обнаружили малыша, который пропал 27 января в тундре на Ямале.

Сегодня, 2 февраля, в ходе следственных мероприятий правоохранительные органы нашли тело пропавшего мальчика.

Напомним, что 27 января около 14 часов дня в тундровой зоне Ямальского района ЯНАО исчез 4-летний малыш.

Как объяснили полиции родители, мать занималась на улице домашними делами, а мальчик в это время играл с ней рядом. Когда женщина отлучилась к водоему за водой, подул сильный ветер, который поднял снежную пелену. Вернувшись к своему жилищу, женщина обнаружила, что ребенок исчез.

Поиски ребенка семья начала самостоятельно. К экстренным службам родители обратились только поздно ночью.

На момент исчезновения ребенка температура воздуха на улице в данной местности составляла -13 градусов.

В результате следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

На данный момент тело погибшего малыша отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru