Найдено тело мальчика, пропавшего в ямальской тундре

Сегодня, 2 февраля, в ходе следственных мероприятий правоохранительные органы нашли тело пропавшего мальчика.

Напомним, что 27 января около 14 часов дня в тундровой зоне Ямальского района ЯНАО исчез 4-летний малыш.

Как объяснили полиции родители, мать занималась на улице домашними делами, а мальчик в это время играл с ней рядом. Когда женщина отлучилась к водоему за водой, подул сильный ветер, который поднял снежную пелену. Вернувшись к своему жилищу, женщина обнаружила, что ребенок исчез.

Поиски ребенка семья начала самостоятельно. К экстренным службам родители обратились только поздно ночью.

На момент исчезновения ребенка температура воздуха на улице в данной местности составляла -13 градусов.

В результате следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

На данный момент тело погибшего малыша отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress