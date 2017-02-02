Москвич во время пьянки ударил ножом беременную подругу



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошёл вчерашним вечером в одном из домов, расположенных на Хорошевском шоссе.

Во время распития алкоголя между парой начались ссора, последним аргументом которой оказался нож в руках мужчины. 40-летний москвич ударил ножом свою 21-летнюю подругу.

По предварительным данным, женщина находится на 4 месяце беременности. Пострадавшая была экстренно госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские устанавливают все детали кровавой драмы.



Лилия Финько