Москвич во время пьянки ударил ножом беременную подругу Печать
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02.02.2017 17:41

Москвич во время пьянки ударил ножом беременную подругу

01 февраля сотрудники московской полиции задержали ранее судимого мужчину, который ударил ножом в живот свою беременную сожительницу во время совместной пьянки.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошёл вчерашним вечером в одном из домов, расположенных на Хорошевском шоссе.

Во время распития алкоголя между парой начались ссора, последним аргументом которой оказался нож в руках мужчины. 40-летний москвич ударил ножом свою 21-летнюю подругу.

По предварительным данным, женщина находится на 4 месяце беременности. Пострадавшая была экстренно госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские устанавливают все детали кровавой драмы.


Лилия Финько

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