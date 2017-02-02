Полиция разыскивает водителя, сбившего 10-летнюю девочку

В Волгограде разыскивается водитель, сбивший сегодня днём в Центральном районе на пешеходном переходе школьницу.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП произошло около 15:30 на проспекте им.Ленина напротив дома №43. Неизвестный водитель за рулём автомобиля белого цвета (предположительно, марки «Лада Гранта» или «Chevrolet Aveo», фрагмент номера номером А035ХХ), сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилист скрылся с места ДТП, а школьница с травмами была доставлена в больницу. Всем, кто обладает какой-либо информацией о водителе или был очевидцем ДТП, просьба обратиться в полицию по номеру 02.



Лилия Финько Фото: архив МВД России по Волгоградской области Следующая >