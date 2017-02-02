Полиция разыскивает водителя, сбившего 10-летнюю девочку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.02.2017 18:40

Полиция разыскивает водителя, сбившего 10-летнюю девочку

В Волгограде разыскивается водитель, сбивший сегодня днём в Центральном районе на пешеходном переходе школьницу.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП произошло около 15:30 на проспекте им.Ленина напротив дома №43.

Неизвестный водитель за рулём автомобиля белого цвета (предположительно, марки «Лада Гранта» или «Chevrolet Aveo», фрагмент номера номером А035ХХ), сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Автомобилист скрылся с места ДТП, а школьница с травмами была доставлена в больницу.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о водителе или был очевидцем ДТП, просьба обратиться в полицию по номеру 02.

Лилия Финько

Фото: архив МВД России по Волгоградской области

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