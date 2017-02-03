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|В Волгограде Мерседес на скорости влетел в столб
|Скандалы и ЧП
|03.02.2017 09:14
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В ночь со 2 на 3 февраля в Тракторозаводском районе города на 1-й продольной.
Как сообщают очевидцы, автомобиль марки «Мерседес» двигался по проспекту Ленина на высокой скорости.
В какой-то момент машину начало «заносить». Водитель не справился и влетел в опору ЛЭП.
- В поворот заходил с середины дороги. Его потащило боком. Столб остановил, - сообщает очевидец.
Водитель иномарки после аварии чудом остался жив, однако был госпитализирован с серьезными травмами.
Юлия Соболева
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