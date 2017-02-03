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В Волгограде Мерседес на скорости влетел в столб Печать
Скандалы и ЧП
03.02.2017 09:14

В Волгограде Мерседес на скорости влетел в столб

Страшная авария произошла ночью в Тракторозаводском районе. От столкновение с опорой ЛЭП автомобиль буквально разорвало на части.

В ночь со 2 на 3 февраля в Тракторозаводском районе города на 1-й продольной.

Как сообщают очевидцы, автомобиль марки «Мерседес» двигался по проспекту Ленина на высокой скорости.

В какой-то момент машину начало «заносить». Водитель не справился и влетел в опору ЛЭП.

- В поворот заходил с середины дороги. Его потащило боком. Столб остановил, - сообщает очевидец.

Водитель иномарки после аварии чудом остался жив, однако был госпитализирован с серьезными травмами.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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