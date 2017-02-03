В Волгограде Мерседес на скорости влетел в столб

Страшная авария произошла ночью в Тракторозаводском районе. От столкновение с опорой ЛЭП автомобиль буквально разорвало на части. В ночь со 2 на 3 февраля в Тракторозаводском районе города на 1-й продольной. Как сообщают очевидцы, автомобиль марки «Мерседес» двигался по проспекту Ленина на высокой скорости. В какой-то момент машину начало «заносить». Водитель не справился и влетел в опору ЛЭП. - В поворот заходил с середины дороги. Его потащило боком. Столб остановил, - сообщает очевидец. Водитель иномарки после аварии чудом остался жив, однако был госпитализирован с серьезными травмами. Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» < Предыдущая Следующая >