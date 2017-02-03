Виновник смертельной аварии в Дубовском районе идет под суд

Сегодня сотрудники Главного следственного управления МВД по Волгоградской области завершили расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Дубовском районе.

Напомним, что инцидент произошел 28 августа 20116 года. На федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись «Лада Приора» и «Хендэ».

Согласно данным уголовного дела, водитель отечественного автомобиля при повороте налево на автозаправочную станцию грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина не подал сигнал указателем поворота и не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с иномаркой.

В результате ДТП от полученных травм в больнице скончалась 14-летняя пассажирка «Лады». Виновник аварии и его пассажиры, а также пассажирка «Хендэ» получили травмы.

После аварии в отношении владельца «Лады» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования вина автовладельца была полностью доказана. Вскоре он предстанет перед судом.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области