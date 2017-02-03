Пожар в общежитии выгнал жильцов на мороз



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 2 февраля в 18:38 обеспокоенные жильцы девятиэтажного дома, расположенного на улице Жолудева 20а, сообщили о задымлении в пожарно-спасательную службу.

Прибывшие пожарные обнаружили возгорание в одной из комнат на пятом этаже общежития. Как оказалось, горели домашние вещи. В ходе тушения пожара было эвакуировано 5 человек.

В 18:49 возгорание было ликвидировано. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вероятная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.



Лилия Финько

Фото: архив МЧС РФ