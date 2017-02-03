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Пожар в общежитии выгнал жильцов на мороз Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.02.2017 09:52

Пожар в общежитии выгнал жильцов на мороз

Минувшим вечером в одном из общежитии Тракторозаводского района Волгограда произошёл пожар, в результате которого пришлось эвакуировать людей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 2 февраля в 18:38 обеспокоенные жильцы девятиэтажного дома, расположенного на улице Жолудева 20а, сообщили о задымлении в пожарно-спасательную службу.

Прибывшие пожарные обнаружили возгорание в одной из комнат на пятом этаже общежития. Как оказалось, горели домашние вещи. В ходе тушения пожара было эвакуировано 5 человек.

В 18:49 возгорание было ликвидировано. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вероятная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.


Лилия Финько

Фото: архив МЧС РФ

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