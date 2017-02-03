В Михайловке раскрыли убийство продавца продуктового магазина

Напомним, вечером 14 января текущего года в помещении продуктового магазина, расположенного на первом этаже дома № 10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было обнаружено тело продавца этой торговой точки. На теле 46-летней женщины имелись многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи.

- В связи с тем, что данное преступление было совершено в условиях неочевидности и установить причастных к нему лиц в первые сутки не представилось возможным, по делу была создана следственно-оперативная группа. В нее вошли наиболее опытные следователи территориального подразделения управления СКР, следователи-криминалисты аппарата ведомства, а также оперативные сотрудники полиции. Незамедлительно был назначен ряд судебных экспертиз, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

31 января 2017 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР и сотрудников областного Главка МВД подозреваемого в совершении указанного преступления удалось задержать. Злоумышленником оказался 46-летний житель города Михайловки.

Оказалось, что 14 января мужчина около 19 часов зашел в магазин и стал расспрашивать продавца, не видела ли та его супругу. Между ними сразу же вспыхнул конфликт. Злоумышленник достал нож и стал наносить женщине множественные удары по телу, а затем скрылся с места происшествия. Продавец скончалась на месте, шансов выжить у нее практически не было.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом особо тяжком преступлении. Свою вину мужчина признал и даже подробно рассказал о свершенном им хладнокровном убийстве.

В отношении 46-летнего жителя города Михайловки по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Надира Коннова

ФОТО: СК России