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|В Михайловке раскрыли убийство продавца продуктового магазина
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.02.2017 10:34
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Напомним, вечером 14 января текущего года в помещении продуктового магазина, расположенного на первом этаже дома № 10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было обнаружено тело продавца этой торговой точки. На теле 46-летней женщины имелись многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи.
- В связи с тем, что данное преступление было совершено в условиях неочевидности и установить причастных к нему лиц в первые сутки не представилось возможным, по делу была создана следственно-оперативная группа. В нее вошли наиболее опытные следователи территориального подразделения управления СКР, следователи-криминалисты аппарата ведомства, а также оперативные сотрудники полиции. Незамедлительно был назначен ряд судебных экспертиз, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
31 января 2017 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР и сотрудников областного Главка МВД подозреваемого в совершении указанного преступления удалось задержать. Злоумышленником оказался 46-летний житель города Михайловки.
Оказалось, что 14 января мужчина около 19 часов зашел в магазин и стал расспрашивать продавца, не видела ли та его супругу. Между ними сразу же вспыхнул конфликт. Злоумышленник достал нож и стал наносить женщине множественные удары по телу, а затем скрылся с места происшествия. Продавец скончалась на месте, шансов выжить у нее практически не было.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом особо тяжком преступлении. Свою вину мужчина признал и даже подробно рассказал о свершенном им хладнокровном убийстве.
В отношении 46-летнего жителя города Михайловки по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Надира Коннова
ФОТО: СК России
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