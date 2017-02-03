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Лобовое ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.02.2017 10:40

Лобовое ДТП Под Волгоградом унесло жизни двух человек

Дорожная трагедия случилась 2 февраля около 10:50 в Новоаннинском районе области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 43-летний мужчина за рулём «УАЗ–396254» двигался со стороны Москвы в сторону Волгограда.

На 693 км трассы водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Джили», за рулём которого находился 29-летний водитель.

ДТП Новоаннинский район

В результате лобового удара водитель и 26-летний пассажир легковушки погибли на месте, водитель и 47-летний пассажир «УАЗа» получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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