Лобовое ДТП Под Волгоградом унесло жизни двух человек



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 43-летний мужчина за рулём «УАЗ–396254» двигался со стороны Москвы в сторону Волгограда.

На 693 км трассы водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Джили», за рулём которого находился 29-летний водитель.

В результате лобового удара водитель и 26-летний пассажир легковушки погибли на месте, водитель и 47-летний пассажир «УАЗа» получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.



Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области