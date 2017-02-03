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|В Средней Ахтубе насмерть сбили велосипедиста
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.02.2017 11:20
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном управлении МВД, 2 февраля в 20:45 43-летний мужчина за рулём автомобиля «Renault Logan», следовал по ул. Ленина в сторону пер. Кировский.
Навстречу автомобилисту ехал 61-летний мужчина на велосипеде. В какой-то момент водитель наехал на велосипедиста, отчего последний скончался на месте.
По факту смертельного ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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