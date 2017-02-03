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В Средней Ахтубе насмерть сбили велосипедиста Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.02.2017 11:20

В Средней Ахтубе насмерть сбили велосипедиста

Минувшим вечером в Средней Ахтубе водитель легковушки насмерть сбил пенсионера на велосипеде.

 

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном управлении МВД, 2 февраля в 20:45 43-летний мужчина за рулём автомобиля «Renault Logan», следовал по ул. Ленина в сторону пер. Кировский.

Навстречу автомобилисту ехал 61-летний мужчина на велосипеде. В какой-то момент водитель наехал на велосипедиста, отчего последний скончался на месте.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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