В Средней Ахтубе насмерть сбили велосипедиста

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном управлении МВД, 2 февраля в 20:45 43-летний мужчина за рулём автомобиля «Renault Logan», следовал по ул. Ленина в сторону пер. Кировский.

Навстречу автомобилисту ехал 61-летний мужчина на велосипеде. В какой-то момент водитель наехал на велосипедиста, отчего последний скончался на месте.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.



Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области