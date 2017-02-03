10-летний ребенок разбился насмерть в тюменском картинг-центре

Как стало известно "СоцИнформБюро", трагедия произошла в тюменском картинг-центре. Мальчик получил травмы и был экстренно госпитализирован. Однако в медучреждении ребенок умер, несмотря на всю оказанную помощь медиков.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагического инцидента. Ход проверки взят на контроль прокурором Тюменской области.

Ранее похожий случай произошел с российской моделью. Управлявшая картом в китайском парке аттракционов девушка врезалась в стену. 28-летняя россиянка получила травму позвоночника. Прибывшие на место происшествия медики спасти девушку не смогли. Накануне смерти уроженка Барнаула отпраздновала свой день рождения.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress