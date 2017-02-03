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|10-летний ребенок разбился насмерть в тюменском картинг-центре
|Скандалы и ЧП Главные новости
|03.02.2017 13:31
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Как стало известно "СоцИнформБюро", трагедия произошла в тюменском картинг-центре. Мальчик получил травмы и был экстренно госпитализирован. Однако в медучреждении ребенок умер, несмотря на всю оказанную помощь медиков.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагического инцидента. Ход проверки взят на контроль прокурором Тюменской области.
Ранее похожий случай произошел с российской моделью. Управлявшая картом в китайском парке аттракционов девушка врезалась в стену. 28-летняя россиянка получила травму позвоночника. Прибывшие на место происшествия медики спасти девушку не смогли. Накануне смерти уроженка Барнаула отпраздновала свой день рождения.
Надира Коннова
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