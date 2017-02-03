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В Волгоград пытались попасть нелегалы Печать
Скандалы и ЧП
03.02.2017 13:57

В Волгоград пытались попасть нелегалы

Сотрудники полиции задержали в Дубовском районе 22 гражданина Китая и Узбекистана, которые приехали на заработки.

Сегодня сотрудники иммиграционного контроля МВД по Волгоградской области выявили факт нарушения миграционного законодательства.

В ходе проверок в 3,4 километрах от села Пичуга Дубовского района правоохранители задержали группу иностранных граждан.

Оказалось, что 22 гражданина Китая и Узбекистана прибыли в Волгоградскую область на заработки. Однако разрешения на осуществление трудовой деятельности в России они не имели.

В результате в отношении иностранцев полицейские выписали 25 административных протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности. Всем нелегалам пришлось выплатить по 3 тысячи рублей штрафа.

На данный момент полиция ищет лиц, которые привлекли иностранных граждан в нелегальной трудовой деятельности. По закону организаторам грозит до 800 тысяч рублей штрафа.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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