В Волгоград пытались попасть нелегалы

Сегодня сотрудники иммиграционного контроля МВД по Волгоградской области выявили факт нарушения миграционного законодательства.

В ходе проверок в 3,4 километрах от села Пичуга Дубовского района правоохранители задержали группу иностранных граждан.

Оказалось, что 22 гражданина Китая и Узбекистана прибыли в Волгоградскую область на заработки. Однако разрешения на осуществление трудовой деятельности в России они не имели.

В результате в отношении иностранцев полицейские выписали 25 административных протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности. Всем нелегалам пришлось выплатить по 3 тысячи рублей штрафа.

На данный момент полиция ищет лиц, которые привлекли иностранных граждан в нелегальной трудовой деятельности. По закону организаторам грозит до 800 тысяч рублей штрафа.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области