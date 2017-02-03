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Пожарные сняли с окна горящей квартиры "человека-паука" Печать
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03.02.2017 14:18

Пожарные сняли с окна горящей квартиры

В Новосибирске пожарные спасли неадекватного мужчину, который представился человеком-пауком.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на региональное МЧС России, сообщение о возгорании в восьмиэтажном доме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы утром 3 февраля.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что из окна на третьем этаже валит дым, а на козырьке висит мужчина. Человек вел себя весьма странно и говорил, что он – человек-паук. Немало усилий пришлось приложить спасателям, чтобы спустить "супергероя" по автолестнице – мужчина категорически отказывался это делать.

Уже находясь на земле, мужчина принялся размахивать руками и кричать, пытаясь таким образом позвать на помощь полицейских. Возгорание в квартире "человека-паука" было оперативно потушено. В результате инцидента никто не пострадал.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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