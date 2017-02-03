Волгоградский горхоз снова в центре скандала со взятками

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|03.02.2017 14:36
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Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении преподавателя одного из вузов города по факту взяточничества.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошел в Волгоградском институте архитектуры и строительства ВолгГТУ.
По данным следствия, в конце декабря 2016 года к преподавателю кафедры общей и прикладной химии обратился 33-летний волгоградец. Он попросил помочь некоторым студентам получить зачет по химии за определенное денежное вознаграждение.
Педагог согласился и сообщил, что для одного из студентов отметка в зачетке будет стоить 5 тысяч, а для другого – 6 тысяч рублей.
2 февраля при передаче денег работник вуза был задержан оперативниками МВД и ФСБ по Волгоградской области.
В ходе расследования выяснилось, что через «покровителя» деньги от студентов получали и другие преподаватели. Общая сумма «заработка» составила более 200 тысяч рублей.
Сейчас данная информация проверяется следователями. Проводится комплекс оперативных мероприятий. Свою вину преподаватель-взяточник уже полностью признал.
Напомним, в начале января в данном вузе был задержан за взятку в 50 тысяч долларов заместитель директора по научной работе.
Юлия Соболева
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