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Волгоградский горхоз снова в центре скандала со взятками Печать
Скандалы и ЧП
03.02.2017 14:36

Волгоградский горхоз снова в центре скандала со взятками

Педагог ИАиС ВолгГТУ оценил зачет по химии в 5 тысяч рублей. Получить деньги от студентов он планировал через посредника.

Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении преподавателя одного из вузов города по факту взяточничества.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошел в Волгоградском институте архитектуры и строительства ВолгГТУ.

По данным следствия, в конце декабря 2016 года к преподавателю кафедры общей и прикладной химии обратился 33-летний волгоградец. Он попросил помочь некоторым студентам получить зачет по химии за определенное денежное вознаграждение.

Педагог согласился и сообщил, что для одного из студентов отметка в зачетке будет стоить 5 тысяч, а для другого – 6 тысяч рублей.

2 февраля при передаче денег работник вуза был задержан оперативниками МВД и ФСБ по Волгоградской области.

В ходе расследования выяснилось, что через «покровителя» деньги от студентов получали и другие преподаватели. Общая сумма «заработка» составила более 200 тысяч рублей.

Сейчас данная информация проверяется следователями. Проводится комплекс оперативных мероприятий. Свою вину преподаватель-взяточник уже полностью признал.

Напомним, в начале января в данном вузе был задержан за взятку в 50 тысяч долларов заместитель директора по научной работе.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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