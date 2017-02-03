Наркодилера приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Ворошиловский районный суд вынес приговор в отношении волгоградца Антона Шишканова за покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

По данным уголовного дела, в начале 2016 года Шишканов в интернете договорился с неустановленным лицом на совместную продажу наркотиков.

Волгоградец по заданию анонима должен был фасовать наркотики в мелкие пакеты и прятать их на территории города. О «закладках» необходимо было отчитываться сообщнику.

Во время получения из тайника свертка с запрещенным веществом массой более килограмма Шишканов был задержан сотрудниками полиции.

Сегодня суд официально признал Шишканова виновным. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева

Фото: globalloopress