Убийца школьницы, найденной в мусорном баке, идет под суд

Сегодня Следственный комитет по Волгоградской области заявил о завершении уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Краснооктябрьского района. Он обвиняется в преступлении по трем статьям «Убийство, сопряженное с насильственными действиями», «Насильственные действия в отношении несовершеннолетней» и «Кража».

Напомним, что трагедия произошла в начале октября прошлого года.

2 октября в полицию обратилась местная жительница. Она заявила, что ее 15-летняя дочь пропала. Полицией были организованы поисковые мероприятия. На следующее утро тело девочки было найдено в мусорном баке между домами 10 и 12 Брестской улицы.

Уже через несколько дней оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сосед убитой девочки Дмитрий Зайченко. В ходе проведения допроса мужчина признался в убийстве.

По данным уголовного дела, вечером 2 октября мужчина в состоянии наркотического опьянения вышел на лестничную площадку. Там он увидел девочку и попросил ее помочь по хозяйству.

Когда школьница зашла в квартиру злоумышленника, он закрыл дверь и сломал замок, чтобы несовершеннолетняя не смогла сбежать. Потом волгоградец надругался над девочкой и задушил ее.

Убитую Зайченко спрятал в диван, предварительно сняв с нее золотые украшения, а ночью выбросил тело в мусорный бак.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Следственного комитета, оперативники допросили больше 80 свидетелей, провели больше 60 обысков. Вся собранная база помогла завершить уголовное дело.

В ближайшее время Зайченко предстанет перед судом.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области