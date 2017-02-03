ОАО ЕДКММ
Убийца школьницы, найденной в мусорном баке, идет под суд Печать
Скандалы и ЧП
03.02.2017 18:26

Убийца школьницы, найденной в мусорном баке, идет под суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Зайченко, убившего 15-летнюю школьницу под действием наркотиков.

Сегодня Следственный комитет по Волгоградской области заявил о завершении уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Краснооктябрьского района. Он обвиняется в преступлении по трем статьям «Убийство, сопряженное с насильственными действиями», «Насильственные действия в отношении несовершеннолетней» и «Кража».

Напомним, что трагедия произошла в начале октября прошлого года.

2 октября в полицию обратилась местная жительница. Она заявила, что ее 15-летняя дочь пропала. Полицией были организованы поисковые мероприятия. На следующее утро тело девочки было найдено в мусорном баке между домами 10 и 12 Брестской улицы.

Уже через несколько дней оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сосед убитой девочки Дмитрий Зайченко. В ходе проведения допроса мужчина признался в убийстве.

По данным уголовного дела, вечером 2 октября мужчина в состоянии наркотического опьянения вышел на лестничную площадку. Там он увидел девочку и попросил ее помочь по хозяйству.

Когда школьница зашла в квартиру злоумышленника, он закрыл дверь и сломал замок, чтобы несовершеннолетняя не смогла сбежать. Потом волгоградец надругался над девочкой и задушил ее.

Убитую Зайченко спрятал в диван, предварительно сняв с нее золотые украшения, а ночью выбросил тело в мусорный бак.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Следственного комитета, оперативники допросили больше 80 свидетелей, провели больше 60 обысков. Вся собранная база помогла завершить уголовное дело.

В ближайшее время Зайченко предстанет перед судом.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru