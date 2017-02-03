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|Убийца школьницы, найденной в мусорном баке, идет под суд
|Скандалы и ЧП
|03.02.2017 18:26
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Сегодня Следственный комитет по Волгоградской области заявил о завершении уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Краснооктябрьского района. Он обвиняется в преступлении по трем статьям «Убийство, сопряженное с насильственными действиями», «Насильственные действия в отношении несовершеннолетней» и «Кража».
Напомним, что трагедия произошла в начале октября прошлого года.
2 октября в полицию обратилась местная жительница. Она заявила, что ее 15-летняя дочь пропала. Полицией были организованы поисковые мероприятия. На следующее утро тело девочки было найдено в мусорном баке между домами 10 и 12 Брестской улицы.
Уже через несколько дней оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сосед убитой девочки Дмитрий Зайченко. В ходе проведения допроса мужчина признался в убийстве.
По данным уголовного дела, вечером 2 октября мужчина в состоянии наркотического опьянения вышел на лестничную площадку. Там он увидел девочку и попросил ее помочь по хозяйству.
Когда школьница зашла в квартиру злоумышленника, он закрыл дверь и сломал замок, чтобы несовершеннолетняя не смогла сбежать. Потом волгоградец надругался над девочкой и задушил ее.
Убитую Зайченко спрятал в диван, предварительно сняв с нее золотые украшения, а ночью выбросил тело в мусорный бак.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Следственного комитета, оперативники допросили больше 80 свидетелей, провели больше 60 обысков. Вся собранная база помогла завершить уголовное дело.
В ближайшее время Зайченко предстанет перед судом.
Юлия Соболева
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