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Сотрудник банка украл у пенсионерки деньги Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.02.2017 18:35

Сотрудник банка украл у пенсионерки деньги

23-летний консультант банка вместо оказания помощи похитил деньги с банковской карточки пожилой клиентки.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД, по подозрению в мошенничестве был задержан сотрудник отделения банка, расположенного в одном из сёл Быковского района.

Как оказалось, у 74-летней бабушки после похода в банк для оплаты коммунальных услуг неожиданно пропали с карты 13600 рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого в краже денег. Им оказался 23-летний работник того самого банка. Как оказалось, вместо оказания помощи пенсионерке при оплате «коммуналки» по терминалу консультант присвоил деньги себе.

На допросе подозреваемый признался в содеянном и вернул часть денег бабушке. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские также проверяют причастность предприимчивого консультанта к другим аналогичным исчезновениям денег клиентов.


Лилия Финько

Фото: архив МВД России

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