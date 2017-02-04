В Волгограде спецназ задержал банду преступников



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», полицейские поймали телефонных аферистов, которые орудовали в Ростовской области.

Известно, что преступники на автомобиле «Volkswagen», завидев полицейских, решили скрыться. Однако во время бегства иномарка злоумышленников вылетела на обочину и застряла между фонарным столбом и ограждением.

После ДТП сотрудники спецназа задержали неудавшихся беглецов.

В настоящее время задержанных планируется передать в Ростов-на-Дону для расследования их многочисленных преступлений.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"