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|В Волгограде спецназ задержал банду преступников
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|04.02.2017 11:21
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Известно, что преступники на автомобиле «Volkswagen», завидев полицейских, решили скрыться. Однако во время бегства иномарка злоумышленников вылетела на обочину и застряла между фонарным столбом и ограждением.
После ДТП сотрудники спецназа задержали неудавшихся беглецов.
В настоящее время задержанных планируется передать в Ростов-на-Дону для расследования их многочисленных преступлений.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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