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В Волгограде спецназ задержал банду преступников Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.02.2017 11:21

В Волгограде спецназ задержал банду преступников

Задержание мошенников произошло 3 февраля на глазах у изумлённых прохожих на улице Новосибирская в Советском районе города.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», полицейские поймали телефонных аферистов, которые орудовали в Ростовской области.

Известно, что преступники на автомобиле «Volkswagen», завидев полицейских, решили скрыться. Однако во время бегства иномарка злоумышленников вылетела на обочину и застряла между фонарным столбом и ограждением.

После ДТП сотрудники спецназа задержали неудавшихся беглецов.

В настоящее время задержанных планируется передать в Ростов-на-Дону для расследования их многочисленных преступлений.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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