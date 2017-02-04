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Ошибка водителя привела к массовому ДТП с пострадавшими Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.02.2017 14:27

Ошибка водителя привела к массовому ДТП с пострадавшими

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей случилось накануне в 10:10 во Фроловском районе области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, всё началось с того, что 67-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-21053», выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустил иномарку.

В результате этой опрометчивости Жигули и «Citroen C3 Picasso» столкнулись по касательной, вследствие чего последнюю машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с приближающимся «ГАЗ-2217», а после — с припаркованным на обочине автомобилем «Lada Samara».

Массовое столкновение привело к тому, что 57-летняя пассажирка «Citroen» получила различные травмы и была госпитализирована.

Остальные участники аварии отделались испугом и незначительными ушибами.

По факту случившегося проводится проверка.


Лилия Финько

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