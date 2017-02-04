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Заповедный кабан пал жертвой браконьерского лова Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.02.2017 17:24

Заповедный кабан пал жертвой браконьерского лова

На несчастного вепря наткнулись в тот момент, когда охотник разделывал его тушу в гозаказнике «Лещевский» в Среднеахтубинском районе области.


Как рассказали ИА «СоцИнформБЮро» в облкомприроды, в ходе обхода территории гозаказника инспекторы обнаружили браконьерас ножом в руках над тушей убитого кабана.

Как оказалось, охотник решил заняться незаконной ловлей заповедных зверей. На нарушителя был составлен протокол, итогом которого стало возбуждение уголовного дела.

Теперь браконьеру предстоит выплатить 85 тысяч рублей штрафа, а также на два года забыть об охоте — суд лишил его этих прав.

Отметим, что в регионе нередки случаи незаконной охоты. Так, в начале января охотник занялся отстрелом косуль в запрещённые сроки. Ущерб от браконьерских действий составил 260 тысяч рублей.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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