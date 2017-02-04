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|В Волгограде разбилась маршрутка с пассажирами
|Скандалы и ЧП Волгоград
|04.02.2017 20:34
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По словам очевидцев, имеются пострадавшие. В больницу с различными травмами было доставлено два пассажира «ГАЗели».
- Некоторые люди были не в состоянии выбраться, прохожие вытаскивали. Один из них сказал, что пассажиры все живы, но кому-то ноги сломало, кому-то голову разбило, - сообщила Наталья С.
- У меня мама и сестра в маршрутке ехали. Отделались небольшими царапинами. Одна из пассажиров ногу сломала, - отметил Валентин Уманцев
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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