ОАО ЕДКММ
В Волгограде разбилась маршрутка с пассажирами Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.02.2017 20:34

В Волгограде разбилась маршрутка с пассажирами

ДТП с участием маршрутного такси произошло сегодня около 18:30 вблизи остановки «Вторчермет» на границе Кировского и Красноармейского районов.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы, маршрутка №40 двигалась по первой полосе дороги. По неизвестным причинам, «ГАЗель» занесло на обочину прямо на фонарный столб. От сильнейшего удара машину откинуло на проезжую часть, где она перевернулась.

По словам очевидцев, имеются пострадавшие. В больницу с различными травмами было доставлено два пассажира «ГАЗели».

ДТП с маршруткой

- Некоторые люди были не в состоянии выбраться, прохожие вытаскивали. Один из них сказал, что пассажиры все живы, но кому-то ноги сломало, кому-то голову разбило, - сообщила Наталья С.

- У меня мама и сестра в маршрутке ехали. Отделались небольшими царапинами. Одна из пассажиров ногу сломала, - отметил Валентин Уманцев

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru