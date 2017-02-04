В Волгограде разбилась маршрутка с пассажирами



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы, маршрутка №40 двигалась по первой полосе дороги. По неизвестным причинам, «ГАЗель» занесло на обочину прямо на фонарный столб. От сильнейшего удара машину откинуло на проезжую часть, где она перевернулась.

По словам очевидцев, имеются пострадавшие. В больницу с различными травмами было доставлено два пассажира «ГАЗели».

- Некоторые люди были не в состоянии выбраться, прохожие вытаскивали. Один из них сказал, что пассажиры все живы, но кому-то ноги сломало, кому-то голову разбило, - сообщила Наталья С.

- У меня мама и сестра в маршрутке ехали. Отделались небольшими царапинами. Одна из пассажиров ногу сломала, - отметил Валентин Уманцев

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"