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На юге Волгограда маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.02.2017 12:24

На юге Волгограда маршрутка врезалась в столб: пострадали пять пассажиров

Водитель маршрутного такси не справился с управлением и наехал на световую опору.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, дорожное происшествие произошло 4 февраля в 19:00. 54-летний водитель "ГАЗ-322132", двигаясь по улице Лазоревой со стороны Кировского района в сторону улицы Водников, не учел состояния дорожного покрытия и дорожно-метеорологических условий, и, не справившись с управлением, врезался в световую опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять пассажиров в возрасте 53, 26, 29, 20 и 50-лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о двух пострадавших.

Надира Коннова

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