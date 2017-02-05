Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, дорожное происшествие произошло 4 февраля в 19:00. 54-летний водитель "ГАЗ-322132", двигаясь по улице Лазоревой со стороны Кировского района в сторону улицы Водников, не учел состояния дорожного покрытия и дорожно-метеорологических условий, и, не справившись с управлением, врезался в световую опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять пассажиров в возрасте 53, 26, 29, 20 и 50-лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о двух пострадавших.

Надира Коннова