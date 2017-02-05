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|На юге Волгограда маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие
|Скандалы и ЧП Волгоград
|05.02.2017 12:24
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, дорожное происшествие произошло 4 февраля в 19:00. 54-летний водитель "ГАЗ-322132", двигаясь по улице Лазоревой со стороны Кировского района в сторону улицы Водников, не учел состояния дорожного покрытия и дорожно-метеорологических условий, и, не справившись с управлением, врезался в световую опору.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять пассажиров в возрасте 53, 26, 29, 20 и 50-лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Напомним, что ранее СМИ сообщали о двух пострадавших.
Надира Коннова
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