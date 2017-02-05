Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в субботу в 21:23 неустановленный водитель на автомашине "ВАЗ 2107" двигался по улице Полоненко со стороны улицы Елецкой в сторону улицы П. Осипенко. По левой обочине через островок безопасности двигался 37-летний мужчина. Водитель сбил пешехода и, не останавливаясь, поехал дальше.

В результате наезда автомобиля мужчина получил травмы и был госпитализирован. Ведется розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.

Надира Коннова