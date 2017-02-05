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Водитель на "семерке" сбил пешехода и скрылся с места ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.02.2017 13:10

Водитель на

Дорожное происшествие, в котором пострадал 37-летний пешеход, произошло в Дзержинском районе Волгограда накануне вечером.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в субботу в 21:23 неустановленный водитель на автомашине "ВАЗ 2107" двигался по улице Полоненко со стороны улицы Елецкой в сторону улицы П. Осипенко. По левой обочине через островок безопасности двигался 37-летний мужчина. Водитель сбил пешехода и, не останавливаясь, поехал дальше.

В результате наезда автомобиля мужчина получил травмы и был госпитализирован. Ведется розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.

Надира Коннова

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