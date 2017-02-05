В Советском районе в своей квартире при пожаре погиб мужчина

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 4 февраля в 17:25 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Советском районе города Волгограда.

В поселке Максима Горького на улице Волгоградская в пятиэтажном доме в одной из комнат трехкомнатной квартиры горели домашние вещи по всей площади. Пожарным расчётам 4-й пожарно-спасательной части удалось ликвидировать горение спустя 20 минут. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего 83-летнего мужчину.

Предполагаемой причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание электропроводки.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress