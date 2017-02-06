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|Под Волгоградом при пожаре в квартире погибла женщина
|Скандалы и ЧП Волгоград
|06.02.2017 09:12
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 6 февраля в 00:16 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в городе Жирновске. На улице 35-летия Победы в 5-ти этажном доме, в одной из комнат квартиры горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Пожарные расчёты 64-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:33. На месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшей 45-летней женщины и пострадавшего 46-летнего мужчину.
По мнению специалистов, предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Надира Коннова
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