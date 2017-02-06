ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом при пожаре в квартире погибла женщина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.02.2017 09:12

Под Волгоградом при пожаре в квартире погибла женщина

Трагедия произошла в городе Жирновске Волгоградской области в ночь на 6 февраля.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 6 февраля в 00:16 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в городе Жирновске. На улице 35-летия Победы в 5-ти этажном доме, в одной из комнат квартиры горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Пожарные расчёты 64-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:33. На месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшей 45-летней женщины и пострадавшего 46-летнего мужчину.

По мнению специалистов, предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru