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24-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с тремя пострадавшими Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.02.2017 09:29

24-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с тремя пострадавшими

Следователи регионального ГУ МВД России закончили расследование уголовного дела по факту ДТП с участием нетрезвого водителя.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, завершено расследование уголовного дела по обвинению находившегося за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения 24-летнего жителя Суровикинского района в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали двое пассажиров.

3 сентября 2016 года около 23:10 24-летний нетрезвый водитель управлял автомашиной "Мерседес Бенц", в салоне которой находились трое пассажиров. На 137 километре федеральной автодороги "Волгоград – Каменск-Шахтинский" в Суровикинском районе водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся в попутном направлении автомашиной "МАЗ-5440ОА9-1320-031".

В результате аварии водитель и двое пассажиров иномарки, 24 и 43 лет, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В отношении 24-летнего жителя Суровикинского района было возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек полностью признал. Расследование данного уголовного дела завершено.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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