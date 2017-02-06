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В Волгограде сломавшаяся фура парализовала движение у Мамаева кургана Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.02.2017 10:07

В Волгограде сломавшаяся фура парализовала движение у Мамаева кургана

Волгоградские автолюбители в результате образовавшегося затора вынуждены объезжать по полосе, предназначенной для встречного движения.

Как стало известно "СоцИнформБюро", на Первой Продольной на повороте к физакадемии и гостинице "Турист" сломался большегруз. Поломка фуры практически парализовала движение из Центрального района города в сторону Краснооктябрьского.

В Волгограде сломавшаяся фура парализовала движение у Мамаева кургана

По словам очевидцев, большегруз перекрыл все три полосы, поэтому водители вынуждены объезжать препятствие по встречной полосе. По озадаченному виду водителя фуры понятно, что ремонт автомашины может затянуться, поэтому волгоградским автомобилистам лучше все же заранее спланировать свой маршрут, чтобы не потерять время в образовавшемся транспортном заторе.

Надира Коннова

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