В Волжском в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, утром 5 февраля 35-летняя женщина-водитель на "Рено Сандеро" следовала по улице Паромной со стороны улицы Ленинской в сторону улицы Заволжской. Напротив строения № 3 по улице Паромной автоледи не справилась с управлением и врезалась в световою опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 7-летний пассажир. Ребенок с ушибами был доставлен в больницу.

Надира Коннова