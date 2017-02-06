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В Волжском в ДТП пострадал 7-летний ребенок Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.02.2017 10:58

В Волжском в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Автоледи не справилась с управлением и наехала на световую опору. В результате пострадал 7-летний пассажир автомашины.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, утром 5 февраля 35-летняя женщина-водитель на "Рено Сандеро" следовала по улице Паромной со стороны улицы Ленинской в сторону улицы Заволжской. Напротив строения № 3 по улице Паромной автоледи не справилась с управлением и врезалась в световою опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 7-летний пассажир. Ребенок с ушибами был доставлен в больницу.

Надира Коннова

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