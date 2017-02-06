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|В Волжском в ДТП пострадал 7-летний ребенок
|Скандалы и ЧП Волгоград
|06.02.2017 10:58
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, утром 5 февраля 35-летняя женщина-водитель на "Рено Сандеро" следовала по улице Паромной со стороны улицы Ленинской в сторону улицы Заволжской. Напротив строения № 3 по улице Паромной автоледи не справилась с управлением и врезалась в световою опору.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 7-летний пассажир. Ребенок с ушибами был доставлен в больницу.
Надира Коннова
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