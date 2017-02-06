В Волгограде автобус протаранил маршрутку

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», автобус и маршрутное такси столкнулись на остановке «кинотеатр Юность».

Согласно сообщению очевидцев, автобус №21, принадлежащий ПАТП-7, протаранил газель 57-го маршрута. В свою очередь «Газель» от удара «въехала» в стоящую перед ней маршрутку. Повреждения у автобуса оказались серьезные: разбито стекло и передний бампер.

Сейчас на данном участке образовался затор. О пострадавших пока не сообщается.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»