ОАО ЕДКММ
В Волгограде автобус протаранил маршрутку Печать
Скандалы и ЧП
06.02.2017 10:57

В Волгограде автобус протаранил маршрутку

Серьезная авария с участием автобуса №21 и 57-й маршрутки произошла в Краснооктябрьском районе города. От удара «Газель» протаранила еще одну маршрутку.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», автобус и маршрутное такси столкнулись на остановке «кинотеатр Юность».

Согласно сообщению очевидцев, автобус №21, принадлежащий ПАТП-7, протаранил газель 57-го маршрута. В свою очередь «Газель» от удара «въехала» в стоящую перед ней маршрутку. Повреждения у автобуса оказались серьезные: разбито стекло и передний бампер.

Сейчас на данном участке образовался затор. О пострадавших пока не сообщается.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru