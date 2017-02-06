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Сотруднице банка грозит 5 лет тюрьмы за махинации Печать
Скандалы и ЧП
06.02.2017 11:48

Сотруднице банка грозит 5 лет тюрьмы за махинации

Работница банка сообщала персональные данные клиентов своему подельнику, который снимал деньги со счетов. Всего мошенникам удалось похитить больше 4 миллионов рублей.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 26-летнего специалиста по обслуживанию одного из банков Волгограда.

По данным уголовного дела, с апреля по сентябрь 2016 года сотрудница, имея доступ к специальному программному обеспечению банка, сообщала своему знакомому кодовые слова клиентов.

Данные кодовые слова помогали подельнику через контактный центр банка получать полную информацию о клиентах. После этого злоумышленник через «Мобильный банк» похищал деньги клиентов.

За каждую удачную махинацию работница банка получала вознаграждение в 10-15 тысяч рублей.

Всего подельникам удалось обокрасть 11 клиентов банка. Общая сумма «улова» составила 4,3 миллиона рублей.

Сейчас в отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну». За «слив» информации ей грозит крупный денежный штраф или 5 лет тюрьмы.

На данный момент полиция предпринимает меры по установлению местанахождения ее подельника.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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