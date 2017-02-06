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|ФСБ проверяет "дочку" Почты России по делу о брошенном парке служебных авто
|Скандалы и ЧП Главные новости
|06.02.2017 11:56
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на СМИ, сотрудники ФСБ в понедельник сделали находку, которая может для "Почты России" обернуться еще одним уголовным делом. Речь идет об автопарке, принадлежавшем некогда службе экспресс-доставки EMS. "Почта России" создала "дочку" еще 13 лет назад, в 2004 году.
Оперативники ФСБ в данное время выясняют, кому принадлежит фактически брошенный автопарк. Из 350 новых иномарок на ходу в настоящее время лишь 108 машин. Бесхозные авто превратились в груду автохлама. При этом, самих автомобилей давно не 350, а гораздо меньше. Теперь оперативники будут разбираться, куда исчезли иномарки.
Руководство EMS в свое время получало федеральные дотации на обслуживание своего автопарка, который, как удалось установить, давно не обслуживается. В связи с этим у сотрудников ФСБ накопилось к руководству организации много вопросов, на которые вскоре предстоит ответить.
Ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что Генпрокуратура проверяет покупку двух грузовых самолётов "Почтой России" стоимостью 3,39 млрд рублей, а генеральный директор компании Дмитрий Страшнов обвиняется в получении незаконной выплаты в размере 95 миллионов рублей.
Надира Коннова
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