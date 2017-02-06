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|Оскорбление родственницы стало причиной жестокой драки двух волгоградцев
|Скандалы и ЧП
|06.02.2017 13:29
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5 февраля в одно из медицинских учреждений города был доставлен 44-летний житель Ворошиловского района. Медики диагностировались у него множественные травмы головы и тела и вызвали полицию.
Оказалось, что сильно избил мужчину 27-летний родственник жены, проживающий в Дзержинском районе.
В этот день молодой человек был приглашен в гости. В ходе распития спиртных напитков гость неожиданно стал оскорблять хозяйку дома. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в жесткую драку.
В результате подозреваемого в избиении полиция задержала. В отношении молодого волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь невежливого гостя ждет до восьми лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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