5 февраля в одно из медицинских учреждений города был доставлен 44-летний житель Ворошиловского района. Медики диагностировались у него множественные травмы головы и тела и вызвали полицию.

Оказалось, что сильно избил мужчину 27-летний родственник жены, проживающий в Дзержинском районе.

В этот день молодой человек был приглашен в гости. В ходе распития спиртных напитков гость неожиданно стал оскорблять хозяйку дома. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в жесткую драку.

В результате подозреваемого в избиении полиция задержала. В отношении молодого волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь невежливого гостя ждет до восьми лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress