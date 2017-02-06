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Оскорбление родственницы стало причиной жестокой драки двух волгоградцев Печать
Скандалы и ЧП
06.02.2017 13:29

Оскорбление родственницы стало причиной жестокой драки

Житель Ворошиловского района был доставлен в больницу с серьезными травмами после неудачного застолья.

5 февраля в одно из медицинских учреждений города был доставлен 44-летний житель Ворошиловского района. Медики диагностировались у него множественные травмы головы и тела и вызвали полицию.

Оказалось, что сильно избил мужчину 27-летний родственник жены, проживающий в Дзержинском районе.

В этот день молодой человек был приглашен в гости. В ходе распития спиртных напитков гость неожиданно стал оскорблять хозяйку дома. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в жесткую драку.

В результате подозреваемого в избиении полиция задержала. В отношении молодого волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь невежливого гостя ждет до восьми лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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